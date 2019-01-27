الدنمارك تحصد لقب كأس العالم لكرة اليد

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم حصد منتخب الدنمارك لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على النرويج بنتيجة 31-22 في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد. المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد. وحصد منتخب الدنمارك لقب بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما نجحت من قبل، بعدما حصدت ثلاث ميداليات فضية من قبل إلى جانب برونزية واحدة.

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