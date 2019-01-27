شاهد.. مباراة لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة لاتسيو ويوفنتوس، والتي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحدعلى ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإيطالي.
ويسعى يوفنتوس صاحب المركز الأول في الدوري الإيطالي بـ 56 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع نابولي أقرب ملاحقيه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.
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