أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ضد المؤامرة

كتب- محمد معتز صلاح الدين

أبدى أسطورة ليفربول روبي فاولر غضبه بعد انتقادات الاعلام لمحمد صلاح بتهمة "التحايل" ويصف ذلك بالمؤامرة على ليفربول ، كما أنه يرى صلاح يتعرض لتلك الانتقادات لأنه ليس إنجليزيا.

وتعرض صلاح في الفترة الأخيرة لانتقادات قوية من الإعلام الإنجليزي بسبب تهمة "التحايل" من أجل الحصول على ركلات جزاء وتسجيل الأهداف، وأثار ما قام به صلاح مؤخرًا أمام كريستال بلاس في الجولة الماضية، عندما حاول السقوط داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ضربة جزاء، والتي رأى الحكم

فيها أنه لم يوجد تلامس يستحق حصول صلاح على ركلة جزاء.

مما جعل الكثير يتهم صلاح "بالتحايل" بعد انتقادات الكثير من النقاد الرياضيين له، وأسطورة نيوكاسل السابق آلان شيرار و الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج.

لكن رد روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق على تلك الانتقادات قائلًا "لم أحتل أبدًا في أي مرة، لكن لو أتت لي فرصة للحصول على لقطة سأقوم بأخذها دائمًا".

وأضاف " على الرغم من ذلك لم أزعج رأسي حول تصديق الانتقادات الأخيرة الموجهة إلى صلاح في الأسابيع الأخيرة، حيث يتحدث الناس بادعاء صلاح بالغش".

وواصل " الانتقادات كانت دائما مستمرة ومعادية، يجب أن نكون حذرين للغاية مثل مشجعي كرة القدم، نحتاج إلى أن نتوقف ونفكر فيما إذا كان يتم استهداف صلاح بسبب من أين أتى ومن هو".

واستطرد أسطورة ليفربول "يبدو أنها مثل الصور النمطية ، وربما لأنه لاعب من الخارج، إذا كان هذا هو الحال ، فهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ليستر سيتي على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.