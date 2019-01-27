جونيس يعلن قائمة وادي دجلة لمباراة الأهلي

تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة كتب - محمد اللاهوني أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة قائمة تضم 22 لاعباً لخوض لقاء الأهلي غداً الاثنين في الجولة العشرين للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت. وضمت قائمة وادي دجلة محمد عبد المنصف وخالد وليد ويوسف محرم لحراسة المرمى وخالد رضا ومحمود مرعي وطه عثمان وأحمد رمضان "بيكهام" وأسامة العزب وبسام وليد والغاني إيزاك يعقوبو وعمر صالح ورمزي خالد للدفاع ومصطفى طلعت ومحمد عبد العاطي ومحمد هلال واليوناني بوزاس فاسيلوس وإبراهيم عايش وأحمد سعيد للوسط والإيفواري يايا سوماهورو وحسام عرفات ومحمد جمال "بيبو" والسنغالي إبراهيما نداي للهجوم.

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