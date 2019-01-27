اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الأربعاء المقبل

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل اجتماعًا لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة اجتماعًا لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصةبقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأهلي ملف الفرع الرابع والعديد من الأمور الإنشائية.

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