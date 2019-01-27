- 1/2
- 2/2
تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة إسبانيول وريال مدريد، والتي تنطلق في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد على ملعب باور 8، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإسباني.
يدخل ريال مدريد المباراة، بقيادةمديره الفني سولاري، على أمل تحقيق الفوز والتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا على حساب إشبيلية، والاقتراب خطوة من ثنائي الصدارة برشلونة وأتليتكو
على الجانب الآخر يسعى ديفيد جاييجو، المدير الفني لإسبانيول، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الميرينجي المتعثر منذ بداية هذا الموسم، وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز 13 بـ24 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.