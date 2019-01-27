شاهد.. مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة إسبانيول وريال مدريد، والتي تنطلق في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد على ملعب باور 8، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد المباراة، بقيادة

مديره الفني سولاري، على أمل تحقيق الفوز والتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا على حساب إشبيلية، والاقتراب خطوة من ثنائي الصدارة برشلونة وأتليتكومدريد.

على الجانب الآخر يسعى ديفيد جاييجو، المدير الفني لإسبانيول، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الميرينجي المتعثر منذ بداية هذا الموسم، وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز 13 بـ24 نقطة.