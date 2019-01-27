شاهد.. توتنهام يسقط أمام كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - عادل أبو الفضل:

ودع فريق توتنهام منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة من كريستال بالاس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على لعب سيلهرست بارك في الدور الـ 4 من البطولة

بدأ فريق كريستال بالاس بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة بعد توغل

ناجح من كونور ويكهام في دفاعات توتنهام ليتمكن من التسجيل.

وفي الدقيقة 34 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس، انبرى اللاعب اندروس تاونسيند لتسديدها معلناً عن هدف ثان.

وأضاع فريق توتنهام فرصة تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعد إهدار ركلة جزاء.

وبالشوط الثاني تماسك كريستال بالاس دفاعياً بشكل كبير، وسط عجز توتنهام الذي يعاني من العديد من الغيابات.

وبتلك النتيجة يودع توتنهام ثاني بطولة خلال أيام قليلة، حيث تعرض للإقصاء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، يوم الخميس الماضي.

شاهد الفيديو: