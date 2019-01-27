وزير الرياضة ينيب محمد نور في افتتاح البطولة العربية لسيدات الطائرة

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

افتتح اللواء محمد نور سالم رئيس الاداره المركزيه للأداء الرياضي بوزاره الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المتواجد حاليا بالدانمارك فعاليات البطولة العربية للكرة الطائرة لأندية السيدات رقم 20 بحضور المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة وعضو مجلس إدارة اللجنه الأولمبية المصرية وبشير احمد العلوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنه الاحتكام بالبطولة وهناء حمزة

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالكامل.

تخلل حفل الافتتاح طابور عرض لفرق الأندية العربية وألقى المهندس خالد ناصف سليم كلمة رحب فيها بضيوف مصر الأعزاء واللواء محمد نور سالم والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي نائبا عن الشيخ علي خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة كما رحب بضيوف مصر الكرام من الدول

العربية المشاركة في البطولة ، والجماهير التى حضرت حفل الافتتاح .

وألقي بشير العلوان كلمه نيابة عن رئيس الاتحاد العربي أشاد فيها بالاتحاد المصري ورحب فيها بجميع الدول المشاركة. وفي كلمة لهناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رحبت بالدولة والأندية المشاركة وجميع السادة الحضور ومجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة بالبطولة.

وافتتح اللواء محمد نور سالم البطولة بكلمة له رحب فيها بجميع الدول العربية ضيوف مصر الأعزاء ثم أعلن افتتاح البطولة، وشاهد ممثل وزير الشباب والرياضة وضيوف مصر مباراة الافتتاح بين النادي الأهلي المصري ونادي المحرق البحريني الشقيق.