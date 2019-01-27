مصطفى طلعت يعود إلى صفوف وادي دجلة

مصطفى طلعت كتب - محمد اللاهوني أعلن نادي وادي دجلة ، اليوم الأحد ، تعاقده مع مصطفى طلعت لاعب وسط فريق حرس الحدود لمدة موسم ونصف الموسم. حرس الحدود لمدة موسم ونصف الموسم. وفسخ طلعت عقده مع حرس الحدود وانضم إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر. ولعب مصطفى طلعت ، 31 عاماً، في صفوف وادي دجلة من قبل.

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