وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشهدون نهائي مونديال اليد

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن ابوهاشم

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد نهائي مونديال اليد بين منتخبي النرويج والدنمارك، بحضور الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، والسيد لارس لوكه راسموسن رئيس وزراء الدنمارك.

كما سيحضر وزير الشباب والرياضة مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة

والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة.

وتبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج مساء اليوم الأحد. وقد حصل منتخب مصر في هذه البطولة على المركز الثامن، وذلك بعد الخسارة أمس أمام المنتخب الإسباني.

جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.