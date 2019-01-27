برشلونة يكسر أنياب جيرونا بثنائية نظيفية

واصل برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية في الليجا، بعدما حقق الفوز اليوم الأحد على جيرونا بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 21.



أحرز نيسلون سميدو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 9، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13.



وشهد المباراة حالة طرد من جانب جيرونا، حيث أكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 50، عقب طرد المدافع برناردو إسبينوسا.



حماس جيرونا



انطلق اللقاء بحماس من جانب أصحاب الأرض الذين فاجأوا برشلونة وبادروا بالهجوم مستغلين سرعة الأطراف، بينما حافظ برشلونة على هدوئه أمام هذا الاندفاع الهجومي.



واستعاد البارسا توازنه وسيطر على وسط الملعب ولكن صاحبه تنظيم دفاعي وضغط من قبل لاعبي جيرونا، الذين لم يتركوا المساحات أمام ميسي وسواريز وكوتينيو.



ونجح نيلسون سميدو في افتتاح نتيجة المباراة بالهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة، بعدما استغل خطأ مدافع جيرونا في تشتيت الكرة وسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس ياسين بونو.



وكشر الجار الكتالوني الصغير عن أنيابه بعد تأخره بهدف مستغلا تراجع برشلونة غير المبرر بعد الهدف الأول، وأضاع بيدرو بورو فرصة محققة في الدقيقة 20، ولكن تدخل تير شتيجن وأبعدها لركنية.



ورغم سيطرته النسبية على الكرة إلا أن فرص برشلونة على المرمى لم تشكل خطورة تذكر، في ظل الرقابة الدفاعية على سواريز وتراجع مستوى كوتينيو.



وواصل جيرونا أداءه الجيد في الشوط الثاني على أمل إحراز هدف التعادل، ومع الدقيقة 49 أضاع كريستيان ستواني انفرادًا تامًا بالحارس تير شتيحن، حيث عاد الأخير ليدافع عن مرماه ببسالة.



وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه المدافع برناردو، عقب إعاقته للويس سواريز، ليكمل جيرونا اللقاء بـ10 لاعبين.



قتل المباراة



أجرى فالفيردي أول تبديلاته في الدقيقة 58 لتحسين أداء وسط الملعب، حيث دفع بآرثر بدلا من أرتورو فيدال.



وأعاد لاعب الوسط البرازيلي الثقل إلى وسط برشلونة خاصة في مناطق جيرونا وساعد الثلاثي الهجومي بمزيد من التمريرات للأمام، وهو ما أجبر الخصم على العودة للخلف للتعامل مع سيطرة البلوجرانا.



ونجح ليونيل ميسي في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 68، حيث سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة مستفيدًا من عرضية ألبا وسط غياب رقابة لاعبي جيرونا.



وفشل سواريز في ترك بصمته في المباراة بإهدار فرصتين سهلتين في الدقائق العشرة الأخيرة، قبل أن يجري المدرب تغييرًا آخر بدخول سيرجيو روبرتو بدلاً من بوسكيتس.

المصدر: موقع كورة