زلزال بايرن ميونيخ يدمر شتوتغارت يقلص الفارق مجددا عن دورتموند

قلص بايرن ميونيخ الفارق مجددا بينه وبين بوروسيا دورتموند المتصدر الى 6 نقاط بتحقيقه فوزه السابع تواليا، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه شتوتغارت 4-1 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.



ويملك دورتموند الذي حقق فوزا ساحقا على هانوفر 5-1 السبت، 48 نقطة مقابل 42 لبايرن ميونيخ.



وافتتح الفريق البافاري التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه الاسباني تياغو الكانتارا بعد مجهود فردي للجناح الفرنسي كينغسلي كومان وفشل حارس شتوتغارت رون روبرت تسيلر في التصدي لكرة عرضية، فوصلت الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مررها الكانتارا ليتابعها الاخير داخل الشباك (5).



وكاد بايرن يعزز تقدمه عندما مرر توماس مولر كرة متقنة الى جوشوا كيميتش، فسددها الاخير من مشارف المنطقة بجانب القائم (8).



ووسط ضغط بايرن ميونيخ نجح شتوتغارت في ادراك التعادل خلافا لمجريات اللعب عندما وصلت الكرة الى المهاجم اليوناني اناستزيوس دونيس فسددها لولبية بعيدا عن متناول الحارس مانويل نوير (26).



وكاد دونيس يسجل الهدف الثاني لكن نوير كان لمحاولته بالمرصاد هذه المرة (37).



وفي مطلع الشوط الثاني، اشرك مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش الجناح الالماني سيرج غنابري بدلا من الاسباني خافي مارتينيز في تبديل هجومي.



وبعد 10 دقائق نجح غنابري في تسديد كرة مباغتة ارتطمت بمدافع شتوتغارت كريستيان غنتنر وتحولت خطأ في مرماه (55).



وسنحت فرصة ذهبية امام ليفاندوفسكي لاضافة الهدف الثالث عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر مخاشنته داخل المنطقة، لكن المهاجم البولندي سدد الكرة في القائم (61).



واضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث بكرة رأسية اثر ركلة ركنية فشل تسيلر في التعامل معها (71).



وابى ليفاندوفسكي ان يودع المباراة من دون ان يسجل عندما استثمر كرة متقنة من كيميتش، فراوغ الحارس واودع الكرة داخل الشباك (84).



يذكر ان بايرن ميونيخ مدعو لمواجهة مرتقبة مع ليفربول في الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا الشهر المقبل.



ويلعب لاحقا فورتونا دوسولدورف مع لايبزيغ.