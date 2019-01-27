رياضة | عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة الحضري ويوافق على رحيله ويعير "ميندوجا" للطائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة الحضري ويوافق على رحيله ويعير "ميندوجا" للطائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسئولو النادي الإسماعيلي، على الاستغناء عن خدمات عصام الحضرى حارس الفريق بعد تنازله عن مستحقاته المالية والبالغة 500 الف وسداد مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لخزينة النادي.

وفي نفس الصدد وافق المجلس علي إعارة الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق الأول إلى نادى الطائى السعودى لمدة ٦ شهور فى صفقة مجانية على أن يتم تسويقه بمبلغ مالى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عاجل.. فريق "مفاجأة" يتعاقد مع عصام الحضري مقابل 300 ألف جنيه

قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري أعلن سيدومير المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأثنين. وجاءت قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري على النحو التالي: حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى. خط الدفاع .. طارق طه– محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود عبد العاطى “دونجا” – عمر الوحش – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – يحيي زايد. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 30 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- المصري البورسعيدي 22 نقطة 11- الجونة 22 نقطة 12- الداخلية 21 نقطة 13- النجوم 21 نقطة 14- إنبي 20 نقطة 15- الإسماعيلي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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