رياضة | أهداف مباراة - كريستال بالاس 2 × 0 توتنهام | كأس الإتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - كريستال بالاس 2 × 0 توتنهام | كأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضاعف كريستال بالاس من جراح ضيفه توتنهام هوتسبير، بعدما أطاح به مبكرا من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه عليه 2 / صفر، اليوم الأحد في الدور الرابع للمسابقة.

وافتتح كونور ويكهام التسجيل مبكرا لكريستال بالاس في الدقيقة التاسعة، فيما تكفل أندروس تاونسيند بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وعجز توتنهام عن تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية للمباراة، ليواصل الفريق اللندني تصدير خيبة الأمل لجماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام تشيلسي، يوم الخميس الماضي.

بهذه النتيجة، ثأر كريستال بالاس من خسارته صفر / 1 أمام توتنهام على ملعب (سيلهرست بارك)، الذي استضاف لقاء اليوم، في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، في لقائهما الذي جرى في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ولحق بركب المتأهلين إلى دور الـ64 لمسابقة كأس الاتحاد.