رياضة | فوز مثير للترسانة على إف سي مصر في المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير للترسانة على إف سي مصر في المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، فوزا غاليا وهاما على حساب فريق إف سي مصر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الشواكيش على صدارة المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، عقب ختام منافسات بالأسبوع الـ 16.

تقدم إف سي مصر في الدقيقة 6 عن طريق حميدة علي، من تمريرة رضا الويشي، وفي الشوط الثاني تعادل الترسانة عن طريق البديل وليد فوزي، من تصويبه صاروخيه، ثم أضاف البديل الآخر حكيم الآبي، هدف الفوز للشواكيش بضربة رأس قوية امام المرمى.

الفوز رفع رصيد الترسانة إلى 34 نقطة بالمركز الأول، بينما توقف رصيد نادي مصر عند 28 نقطة بالمركز الخامس.

أدار اللقاء الحكم محمد معروف، عاونه عبد الفتاح عريشة، ومحمد سعيد.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 34 نقطة

2- سيراميكا 33 نقطة

3- القناه 33 نقطة

4- كوكاكولا 29 نقطة

5- إف سي مصر 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- المريخ 21 نقطة

8- الشمس 19 نقطة

9- منتخب السويس 18 نقطة

10- النصر 18 نقطة

11- بورتو 16 نقطة

12- الزرقا 16 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3 نقاط