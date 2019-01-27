رياضة | صراع إنجليزي على قائد تشيلسي

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ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن كريستال بالاس يصارع نظيره فولهام للظفر بخدمات جاري كاهيل نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يطمح في ضم كاهيل خلال انتقالات يناير الجاري والذي تم ربطه أيضًا بكل من آرسنال ووست هام وبورنموث.



وأكدت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي فولهام لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على صفقة كاهيل مما أدى إلى تحويل الانتباه إلى كريستال بالاس تحت قيادة روي هودجسون.



وكان رانييري المدير الفني لفولهام قد صرح قائلاً : " جاري لاعب مهم للغاية وبالنسبة لنا سيكون رائعًا لكنني لا أعرف ما إذا كان يريد المجيء والقتال معنا".



يذكر أن كاهيل فاز بلقبين الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه لتشيلسي في 2012 وينتهي عقده مع البلوز نهاية الموسم.