رياضة | صراع إنجليزي على قائد تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على قائد تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يطمح في ضم كاهيل خلال انتقالات يناير الجاري والذي تم ربطه أيضًا بكل من آرسنال ووست هام وبورنموث.
وأكدت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي فولهام لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على صفقة كاهيل مما أدى إلى تحويل الانتباه إلى كريستال بالاس تحت قيادة روي هودجسون.
وكان رانييري المدير الفني لفولهام قد صرح قائلاً : " جاري لاعب مهم للغاية وبالنسبة لنا سيكون رائعًا لكنني لا أعرف ما إذا كان يريد المجيء والقتال معنا".
يذكر أن كاهيل فاز بلقبين الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه لتشيلسي في 2012 وينتهي عقده مع البلوز نهاية الموسم.
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