رياضة | مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، توصل لاتفاق لخطف هدف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اتفق بشكل نهائي مع أدريان رابيو، لإتمام انتقاله إلى النادي الملكي، في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز، قرر عدم الإعلان عن الصفقة، لا يضر باللاعب، وكي لا يتسبب في مشاكل داخل قائمة النادي الملكي، وهو ما سينعكس على اللاعبين في الملعب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رفض رابيو الانتقال إلى صفوف برشلونة، بسبب تعاقد النادي الكتالوني مع فرانكي دي يونج، حيث أصبحت فرصته في اللعب ضعيفة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة ومان سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليفربول.