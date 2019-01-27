رياضة | في عيد ميلاد "السبيشيال وان".. تاريخ طويل من الإنجازات الكروية لـ"مورينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاد "السبيشيال وان".. تاريخ طويل من الإنجازات الكروية لـ"مورينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لا تقولوا عني أني مغرور أو متعجرف، فأنا بطل أوروبا وأرى نفسي رجل استثنائي".. عيد ميلاد سعيد يا مورينيو!

احتفال مختلف هذا العام.. لا توجد ثلاث نقاط تؤرقه.. ما من لاعب يعانده.. ليس في حاجة لتلقين أي صحفي درس لا ينساه في حياته فأسئلتهم لاتستحق هذه المرة.

أمس أيضاً يحمل له ذكرى خاصة بعيداً عن عيد ميلاده.. خمسة أعوام على انضمام الفرعون المصري لصفوف البلوز تحت ولايته..

من امتلك الجرأة على توقع ما ستؤول إليه الأمور الآن؟

26 يناير 2019 عيد ميلاد خاص للمدير الفني البرتغالي بعد الرحيل عن المان يونايتد..

"مانشستر يونايتد بات من الماضي"

بهذه العبارة لخص مورينيو العديد من الأمور بعد رحيله عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي.. ليتبعها قائلاً: "مانشستر يونايتد لديه مستقبل من دوني وأنا لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد.. لقد انتهى الأمر.. أحتفظ بالأمور الجيدة ولا أتحدث عن أي أمر حصل مع النادي. يمكننا أن نتحدث عن العديد من الأمور الجيدة، ويمكننا أن نتحدث عن أمور غير جيدة، لكن لن أقوم بذلك".

هل انتهي مشوار مورينيو التدريبي؟

"لا أعرف هل سأعود للعمل في إنجلترا أم لا؟ سأحلل الأمور، لا أحب الحديث عنها ولكنني رفضت 3 عروض بالفعل.. الحصول على وقت أطول يعني الاستعداد بشكل أفضل".

ردود هادئة تحمل في طياتها الكثير!

ما هي خطوته الثامنة؟ من الصعب التكهن.. ماذا بعد بنفيكا وأونيا دي ليريا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد والمان يونايتد؟

هل ارتو ظمأه من البطولات.. أداعبه الحنين الي أسئلة الصحفيين مرة أخري؟

وحده يملك الاجابة علي هذا السؤال!

العلامة الفارقة في مشواره..

"الفريق يمتلك لاعبين جيدين للغاية، ولديه مدرب ممتاز أيضا" مدير فني نجح في الوصول ببورتو البرتغالي الي لقب دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخ النادي اختار هذه العبارة كرسالة تحذير يفتتح بها مشواره..

هل فكر هذا المدرب حينها وهو مقدم علي تولي المسؤلية الفنية لتشيلسي بعد إقالة رانيري أن هناك خصماً كالجانرز نجح في الفوز بالبريميرليج بدون أي هزيمة!

ماذا دار في رأس هذا البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً حينما ردد هذه العبارة وهل كان علي علم أنها ستحقق!

أحد أهم ظواهر كرة القدم التدريبية يحتفل بعيد ميلاه ويترك محبيه "القلائل" في حيرة من أمرهم!