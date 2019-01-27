رياضة | اللواء محمد نور يفتتح البطولة العربية لسيدات الطائرة نيابة عن الوزير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمد نور يفتتح البطولة العربية لسيدات الطائرة نيابة عن الوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمد نور سالم رئيس الاداره المركزيه للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المتواجد حاليا بالدانمارك فعاليات البطوله العربية للكرة الطائرة لاندية السيدات رقم 20 بحضور المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة وعضو مجلس إدارة اللجنه الأولمبية المصريه وبشير احمد العلوان عضو مجلس اداره الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنه الإحتكام بالبطوله وهناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه للبطوله وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالكامل تخلل حفل الافتتاح طابور عرض لفرق الاندبه العربيه

والقى المهندس خالد ناصف سليم كلمة رحب فيها بضيوف مصر الأعزاء واللواء محمد نور سالم والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي نائبا عن الشيخ علي خليفه رئيس الاتحاد العربي للكره الطائرة كما رحب بضيوف مصر الكرام من الدول العربية المشاركه في البطوله ، والجماهير التى حضرت حفل الافتتاح .

كما القي بشير العلوان كلمه نيابه عن رئيس الاتحاد العربي اشاد فيها بالاتحاد المصري ورحب فيها بجميع الدول المشاركه.

وفي كلمة لهناء حمزة رئيس اللجنه المنظمه للبطوله رحبت باالدوله والانديه المشاركه وجميع الساده الحضور ومجلس اداره الاتحاد واللجان العامله بالبطولة.

وافتتح معالي اللواء محمد نور سالم البطوله بكلمه له رحب فيها بجميع الدول العربيه ضيوف مصر الأعزاء

ثم أعلن افتتاح البطوله.

وشاهد ممثل وزير الشباب والرياضة وضيوف مصر مباراه الافتتاح بين النادي الأهلي المصري ونادي المحرق البحريني الشقيق.