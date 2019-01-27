رياضة | طارق السيد يشيد بصفقة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق السيد يشيد بصفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد طارق السيد نجم الزمالك السابق مزايا صفقة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الجديد والذي انضم إلى الأبيض مؤخرًا لمدة 3 مواسم ونصف موسم.

وأكد طارق في تصريحات خاصة ان زيزو تدرب معه بداية الموسم في المنيا بإعتباره أحد أبناء المحافظة ولتجهيز نفسه قبل السفر إلى البرتغال.

وتابع "زيزو لاعب موهوب ويمتلك قدرات عالية وشخصية داخل الملعب".

وواصل "زيزو يجيد اللعب في كل المراكز بوسط الملعب سواء رقم 10 أو جناح أيمن أو جناح أيسر".

وأضاف "لاعب لديه طموح كبير وأتوقع أن يكون أحد العناصر الأساسية بين صفوف الزمالك في الفترة القادمة ومتواجد في قائمة المنتخب الوطني خلال بطولة أمم إفريقيا 2019".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة