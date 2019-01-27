رياضة | عاجل.. الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف مصطفى فتحي صانع الألعاب من المشاركة في مباراة مصر للمقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم ببطولة الدوري.

وأكد حافظ في تصريحات خاصة أن اللاعب سبق واشتكى من الركبة لكنه بات جاهزًا حاليًا لخوض لقاء الثلاثاء القادم بشكل طبيعي.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قد استبعد اللاعب من قائمة مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل 3-3.

ويسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات في لقاء مصر للمقاصة القادم للحفاظ على صدارة الترتيب وفارق النقاط مع باقي المنافسين.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد مران الغد إستعدادًا لمواجهة الثلاثاء القادم.