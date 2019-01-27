رياضة | دجلة يضم مصطفى طلعت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يضم مصطفى طلعت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في الحصول على خدمات مصطفى طلعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع طلعت، عقود انتقاله لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ اللاعب تعاقده بالتراضي مع نادي حرس الحدود، بداية الشهر الحالي، بعد قضائه ستة أشهر داخل الفريق العسكري.

مصطفى طلعت، لعب لصفوق دجلة لمدة عامين سابقًا، عقب رحيله من النادي الأهلي، قبل أن يقرر رحيله عن الغزلان الصفراء بحثًا عن فرصة المشاركة بأحد أندية الدوري الممتاز.

وقرر اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لدجلة، ضم اللاعب لقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي، مساء غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 30 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- المصري البورسعيدي 22 نقطة 11- الجونة 22 نقطة 12- الداخلية 21 نقطة 13- النجوم 21 نقطة 14- إنبي 20 نقطة 15- الإسماعيلي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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