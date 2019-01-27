رياضة | هيجواين يظهر للمرة الأولي مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيجواين يظهر للمرة الأولي مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد وينزداي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. وشهد تشكيل تشيلسي الظهور الأول للأرجنتيني هيجواين بعد انضمامه بشكل رسمي من يوفنتوس في الساعات الماضية قادماً من يوفنتوس. وجاءت تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمي: كاباييرو خط الدفاع: أزبلكويتا، روديجر، كريستنسن، ألونسو خط الوسط: أمبادو، باركلي، كوفاسيتش خط الهجوم: ويليان، هيجواين ، هودسون أودوي

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