رياضة | التعادل يحسم موقعة المنيا وبني سويف المثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة المنيا وبني سويف المثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنيا مع بني سويف بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد الجامعة بجامعة المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني .

خاض المنيا المباراة بتشكيلة مكونة من : محمد حسانين في حراسة المرمي أمامه برسوم محروس ووليد اوشا مساكين باك يمين ايمن ناصر باك شمال محمد عبدالسميع وفي وسط الملعب محمد شديد ومصطفي الشيبكشي وصناع الألعاب كل من محمد سوما وكريم حسن وفي الهجوم ابراهيم جلال وعمرو عثمان .

في حين خاض بني سويف اللقاء بتشكيل ضم : مصطفى احمد في حراسه المرمي أمامه احمد مصطفي وشريف حافظ ومحمد عبدالحفيظ وعبدالواحد عبدالعزيز واحمد محمد شحاته ومعتز محروس وحسام محمد عيسي ومحمود عاطف ومصطفي صلاح وكريم اشرف .

شهدت مجريات المباراة أداء متوسطا من جانب الفريقين حيث لم يشهد الشوط الأول سوى حصار الكرة في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع الشوط الثاني جاءت الاثارة والأهداف حيث شهدت الدقيقة العاشرة ركلة جزاء يحتسبها حكم اللقاء أحرزها معتز محروس لكن في الدقيقة ٤١ استطاع أحمد عصام من احراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله .

وقد أدار المباراة تحكيميا محمود ناجي حكم ساحة، يعاونه كل من هشام الدسوقي مساعد أول وعلي الوكيل مساعد ثان والحكم الرابع يحيي نابو ومن لجنه المسابقات محمد كمال ومراقب الحكام محمد عبدالكافي.

وعقب المباراة شهدت حالة من الشد والتعصب من قبل أحد اعضاء الجهاز الفني للمنيا والجهاز الفني لبني سويف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 38 نقطة

2- بنى سويف 33 نقطة

3- الإعلاميين 28 نقطة

4- المنيا 26 نقطة

5- تليفونات 27 نقطة

6- الالمونيوم 23 نقطة

7- سوهاج 21 نقطة

8- التعدين 20 نقطة

9- ديروط 20 نقطة

10- طهطا 18 نقطة

11-التحرير 16 نقطة

12- الفيوم 15 نقطة

13- الوليديه 10 نقاط

14- ناصر ملوي 7 نقاط