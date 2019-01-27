رياضة | مدرب برشلونة يوجه رسالة نارية لإشبيلية

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أعرب فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن سعادته بالفوز اليوم على جيرونا 2-0 في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: سعيد جداً بتحقيقنا للانتصار في هذه المباراه المعقدة، جيرونا ضغط علينا بشكل قوي وصعب مهمتنا ولكن دوماً الاهداف المبكرة تساعدك على اللعب بثقة.

واضاف: لدينا لقاء مهم ضد فالنسيا الاسبوع المقبل ولكن قبل ذلك هناك مباراة هامة وحاسمة ضد اشبيلية، قادرون على العودة رغم هزيمة مباراة الذهاب، اليوم أوضحنا قدرتنا على صنع ذلك.

وتابع: : ما يعجبني في كوتينهو هو محاولته الدائمة لمواجهة الخصم، فهو يتجه مباشرة نحو المرمى من دون خوف، وهذا أمر جيد.

واختتم تصريحاته قائلا: بكل وضوح نريد بطولة الكأس.