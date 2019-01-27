رياضة | صلاح يقرب أرسين فينجر من تدريب هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يقرب أرسين فينجر من تدريب هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق، حدد شروطه لإدارة نادي باريس سان جيرمان لتدريب الفريق في الموسم المقبل. وارتبط آرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي بتدريب فريق باريس سان جرمان في الموسم المقبل بعد رحيل المدرب الألماني الحالي توماسي توخيل. وقال موقع الدون بالون"، أن آرسين فينجر اشترط على إدارة باريس انضمام 4 لاعبين للفريق في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف باريس خلال الفترة المقبلة. وأشار الموقع إلى أن فينجر يرغب في ضم ثلاثي البريميرليج؛ وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول ورامزي لاعب وسط أرسنال وزميله المدافع بيليرين بالإضافة إلي الكولومبي ويلمار باريوس لاعب وسط بوكا جونيورز.

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