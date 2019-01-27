رياضة | تعرف على قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيدومير المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأثنين. وجاءت قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري على النحو التالي: حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى. خط الدفاع .. طارق طه– محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود عبد العاطى “دونجا” – عمر الوحش – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – يحيي زايد.

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