رياضة | عاجل.. مفاجأة جديدة في صفقة انتقال مدافع الأهلي إلى الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة جديدة في صفقة انتقال مدافع الأهلي إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صالح المري المتحدث الإعلامي لنادي الفتح السعودي عن تطورات صفقة المالي ساليف كوليبالي مدافع فريق الأهلي لضمه في ميركاتو الشتاء الجاري. وقال المري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "كوليبالي أحد الأسماء المطروحة مع لاعبين آخرين لتدعيم خط الدفاع ورغبتنا في ضم لاعب مميز". وتابع: "الأهلي لم يخطرنا بالموافقة بعد وننتظر رده في غضون الساعات القادمة لسرعة حسم الصفقة والمفاضلة بين البدلاء الآخرين". وواصل: "لا توجد مفاوضات مع لاعبين مصريين آخرين في الوقت الحالي". وكان الأهلي قد قرر رحيل كوليبالي في ميركاتو الشتاء الجاري بسبب زحمة اللاعبين الأجانب الموجودين بين صفوف الفريق في الوقت الحالي. وتواجد المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكان الأهلي قد قرر الاستغناء عن كوليبالي بعد التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي، حيث أصبح الأجنبي الخامس في صفوف الأهلي، في حين تسمح لوائح اتحاد الكرة بقيد ٤ لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.



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