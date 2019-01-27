رياضة | شقيقه: بوجبا لن ينتقل سوى لـ3 أندية فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقه: بوجبا لن ينتقل سوى لـ3 أندية فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فلورنتين بوجبا شقيق بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف شقيقه من العودة مجدداً للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال شقيق بوجبا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو"" "عندما يغادر أخي مانشستر يونايتد، لا يوجد سوى 3 أندية يمكن أن ينتقل إليها وهي مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة".

وتابع فلورنتين: "لكنه لن يذهب للسيتي ليبقى الاحتمال هو انتقاله إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية".

وكشف شقيق بوجبا سبب عدم الرحيل للعب في برشلونة عندما كان لاعباً في صفوف يوفنتوس، قائلاً: "عندما كان في يوفنتوس، كانت لديه الفرصة للانتقال إلى برشلونة".

وأضاف: "لكنه كان مصمماً على العودة إلى مانشستر يونايتد لأنه فشل هناك في المرة الأولى".

وارتبط اسم بوجبا بالعودة مرة أخرى للعب في صفوف يوفنتوس وذلك وقتما حدثت أزمته مع مورينيو مدرب مانشستر سيتي لكن اللاعب حالياً متأقلم مع سولسكاير الذي جاء خلفاً للسبشيال وان.