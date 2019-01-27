رياضة | بعد التعاقد مع هيجواين.. مهاجم جديد يقترب من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد مع هيجواين.. مهاجم جديد يقترب من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن تشيلسي يقترب من ضم المهاجم الإنجليزي الشاب أنطوان سيمينيو نجم بريستول سيتي بعدما تقدم النادي بعرض رسمي لإدارة ناديه.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي تقدم بعرض قيمته مليون جنيه استرليني لإقناع إدارة بريستول بالتخلي عن سيمينيو بينما يرغب بريستول في زيادة العرض للضعف لمنح موافقته.

يذكر أن أنطوان سيمينيو البالغ من العمر 19 عاما أفصح عن قدراته بأفضل صورة خلال إعارته لنادي نيوبورت كاونتي في الدرجة الرابعة وجذب إليه أنظار العديد من الأندية وفي مقدمتها تشيلسي الذي يرى في اللاعب صفقة ناجحة ربما تضيف إلى فريقه تحت 23 عاما سواء من الناحية الفنية أو مستقبلا على الصعيد الاقتصادي.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي تشيلسي يرون أن سيمينيو سيضيف للفريق في فئته السنية كما يمكن أن يتطور من خلال إمكانيات النادي المادية والفنية مستقبلا.