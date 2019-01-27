رياضة | أهداف مباراة - جيرونا 0 × 2 برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - جيرونا 0 × 2 برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتنص فريق برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً من نظيره جيرونا بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية والعشرين من الدوري.
انتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف نظيف سجله اللاعب سيميدو في أول عشر دقائق ليسجل أولى أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.
وفي الشوط الثاني استغل برشلونة النقص العددي في صفوف جيرونا بعد طرد اللاعب بيرناردو ايسبينوسا في الدقيقة 51 ليسجل بعدها ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من الظهير الإيسر جوردي ألبا لينتهي اللقاء 2-0.
وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 49 في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13
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