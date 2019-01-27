رياضة | محمد الطويلة: لن نتعاقد مع الحضري إلا بعد إنهاء أزمته مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الطويلة: لن نتعاقد مع الحضري إلا بعد إنهاء أزمته مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم موقفه من التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى فريق الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، يناير الحالي.

وقال الطويلة عبر إذاعة "أون سبورت" :" ننتظر أن ينهي عصام الحضري تعاقده مع الإسماعيلي بالتراضي قبل التفاوض معه رسمياً".

وتابع:" في حالة إنهاء الحضري ارتباطه بنادي الإسماعيلي خلال الساعات القادمة سأعقد معه جلسة للتوقيع لنادي النجوم لأني لا أدخل في مفاوضات مع لاعبين على ذمة أندية أخرى".

وأشار إلى أن الحضري يعد حارس قوي وخبرة ومكسب لفريق النجوم في حالة إنهاء الصفقة خلال الساعات القادمة.

وكان مسؤولو نادي النجوم نجحوا في الحصول على خدمات عضام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع الحضري، عقود انتقاله منذ قليل لمدة عامين مقابل 300 ألف جنيه، بداية من يناير الحالي، على أن ينتظم في تدريبات فريقه استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

وكان مسؤولو النجوم توصلوا لاتفاق مع الدراويش، للحصول على خدمات الحارس خاصةً بعد دخوله في أزمات للرحيل بالمرحلة السابقة.

عصام الحضري كان أثار أزمة داخل القلعة الصفراء بعد رفضه المشاركة مع فريقه بإحدى مباريات دوري أبطال إفريقيا، معلنًا رغبته في الرحيل لأحد الأندية المحلية.

ويعتبر عصام الحضري، واحدًا من أبرز حراس مرمى مصر، سواء دوليًا أو محليًا، بعدما ساهم في حصد البطولات المحلية والإفريقية مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الوطني في حصد ثلاثة بطولات للأمم الإفريقية بشكل متتالي، ومشاركته في نهائيات كأس القارات 2009، ونهائيات كأس العالم التي أقيمت بروسيا مؤخرًا، قبل أن يعلن إعتزاله اللعب الدولي الصيف الماضي.