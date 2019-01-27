اونلاين | الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف يقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة نادي يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو، الساعة الـ09.30 مساءً بتوقيت القاهرة. تقام المباراة الإياب على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن إطار لقاءات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي. وتنقل المباراة على قناة "bein sport". الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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