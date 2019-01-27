اونلاين | يلا شووت مشاهدة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالى بث مباشر يلا شوت

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كريستيانو رونالدو أساسيا.. مشاهدة يوفنتوس ولاتسيو فى الدوري الايطالى بث مباشر يلا شوت

يحل اليوم فريق يوفنتوس ضيفاً على فريق لاتسيو في قمة مباريات اليوم الثاني لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

المباراة ستكون لها مذاق خاص عند عشاق كرة القدم الإيطالية، في ظل ما يقدمه الفريقان في السنوات الأخيرة في «الكالتشيو»، خاصة يوفنتوس الذي فاز بأخر 7 نسخ من المسابقة، والذي يتوهج في الموسم الحالي محتلاً قمة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو أساسيا.. مشاهدة يوفنتوس ولاتسيو فى الدوري الايطالى بث مباشر يلا شوت

يحتضن ملعب «الأوليمبيكو» معقل نسور العاصمة الإيطالية، مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، والذي يتسع لـ82 ألف متفرج.

توقيت مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة – 19:30 بتوقيت جرينتش – 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يدير مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي تحكيميًا الحكم الدولي ماركو جويدا، صاحب الـ38 عاماً والذي بدأ التحكيم عام 2003، وحصل على الشارة الدولية عام 2014.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي عبر قناة «bein sports HD FR 1»

معلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يقوم بالتعليق على مباراة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي المعلق التونسي عصام الشوالي.

موقف يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الأول في الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

كريستيانو رونالدو أساسيا.. مشاهدة يوفنتوس ولاتسيو فى الدوري الايطالى بث مباشر يلا شوت