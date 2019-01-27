اونلاين | مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر... مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (دقيقة بدقيقة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر... مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (دقيقة بدقيقة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الآن نحن نعمل علي الاطار التطور والحرص علي تقديم الافضل ولذلك يقدم "الفجرالرياضي" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة نادي يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو، الساعة الـ09.30 مساءً بتوقيت القاهرة. تقام المباراة الإياب على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن إطار لقاءات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي. وتنقل المباراة على قناة "bein sport".

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