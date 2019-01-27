اونلاين | كول كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم بث مباشر - كول كورة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم بث مباشر - كول كورة يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره لاتسيو، مساء اليوم الأحد، في قمّة مباريات اليوم الثاني في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي الممتاز.. على ملعب “الأوليمبيكو”، معقل نسور العاصمة الإيطالية.

يحتل يوفنتوس المركز الأول في الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يقبع لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويستهدف اليوفي تحقيق الفوز على لاتسيو، من أجل الوصول إلى للنقطة الـ 59، ليوسع الفارق لثماني نقاط بينه وبين نابولي الذي تعثر أمام ميلان، مساء أمس السبت.

ويأمل لاعبو “السيدة العجوز” في تكرار فوزهم على لاتسيو مرة أخرى هذا الموسم، إذ فاز اليوفي بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول بالجولة الثانية من المسابقة.

ويأمل كذلك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، في العودة إلى التهديف مجدَّدًا، ليبتعد أكثر في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، ويعوّض كذلك إخفاق الجولة الماضية بعدما أهدر ركلة جزاء في مواجهة كييفو فيرونا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 21:30 بتوقيت القاهرة والـ22:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.