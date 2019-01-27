اونلاين | يلا شوت juventus Youtube | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

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يحل اليوم فريق يوفنتوس ضيفاً على فريق لاتسيو في قمة مباريات اليوم الثاني لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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المباراة ستكون لها مذاق خاص عند عشاق كرة القدم الإيطالية، في ظل ما يقدمه الفريقان في السنوات الأخيرة في «الكالتشيو»، خاصة يوفنتوس الذي فاز بأخر 7 نسخ من المسابقة، والذي يتوهج في الموسم الحالي محتلاً قمة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

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يلا شوت juventus Youtube | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

ويوجد صاحب الأرض والجمهور في المركز السابع برصيد 32 نقطة، إذ فاز في 9 مباريات من أصل 20، وخسر خلال 6 مباريات، وتعادل في 5، وسجل لاعبوه 298 هدفًا ومنيت الشباك بـ23 آخر، فيما يوجد يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق ثماني نقاط كاملة عن نابولي الوصيف، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر.

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس (رونالدو) ولاتسيو بث مباشر

يلا شوت juventus Youtube | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس جاهزا لخوض لقاء جديد مع السيدة العجوز لزيادة عدد أهدافه في البطولة الإيطالية، حيث يحتل رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر.

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس (رونالدو) ولاتسيو بث مباشر

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.

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