اونلاين | بث مباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الأحد 27/1/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الأحد 27/1/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة نادي يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو، الساعة الـ09.30 مساءً بتوقيت القاهرة. تقام المباراة الإياب على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن إطار لقاءات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي. وتنقل المباراة على قناة "bein sport".

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