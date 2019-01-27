انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. أفعال "صبيانية" لجماهير الإمارات قبل مواجهة قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 08:25 مساءً - واصلت الإمارات تضييقها على المنتخب القطري قبل يومين من المواجهة المرتقبة بين الطرفين، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، التي تحتضنها الأولى حتى الأول من فبراير المقبل.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر جماهير الإمارات وهي تطلق هتافات "استفزازية" قرب الفندق الذي يمكث فيه "العنابي" القطري.

وبدا لافتاً استخدام تلك الجماهير مكبرات صوت لإزعاج البعثة القطرية وتوتير الأجواء، قبل المباراة الخليجية المنتظرة، مساء الثلاثاء المقبل، فضلاً عن الصافرات والتصفيقات والأهازيج.

وتأتي هذه التطورات بعد خطوة أخرى وصفها مراقبون بأنها "خروج عن أعراف كرة القدم والروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف"، تمثلت بشراء جميع تذاكر المباراة المقبلة، رغم أن القوانين واللوائح الدولية تكفل للمنتخب الضيف الحصول على نسبة منها.

كما أنها تأتي بعد تعليمات من شرطة أبوظبي بضرورة تحلي الجماهير بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل الملعب وخارجه، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة واضحة للوقائع على الأرض؛ إذ دأبت وسائل إعلام الإمارات على "شحن الجماهير، والعمل على توتير الأجواء، وخلط السياسة بالرياضة، ما ينذر بما لا يُحمد عقباه"، بحسب مراقبين.

ويلعب المنتخب القطري دون جماهيره وأنصاره منذ انطلاق البطولة القارية، في ظل الإجراءات الصارمة التي تفرضها الإمارات منذ اندلاع الأزمة الخليجية المفتعلة في 5 يونيو 2017. وعملت الجماهير العُمانية على تعويض ذلك الغياب- ولو نسبياً- بمؤازرة "العنابي" في مباريات الأدوار الإقصائية.

يُذكر أن منتخب قطر حقق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية على حساب لبنان (2-0) وكوريا الشمالية (6-0) والسعودية (2-0)، ثم تخطى عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، وليتأهل إلى نصف النهائي بشباك نظيفة.

أما منتخب الإمارات فقد تصدر مجموعته الأولى بعد عناء شديد، من فوز على الهند (2-0) وتعادلين أمام البحرين وتايلاند بنتيجة (1-0)، ثم احتاج للأشواط الإضافية من أجل عبور قيرغيزستان (3-2)، قبل إقصاء أستراليا في ربع النهائي بهدف دون رد.