شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي حلقة الوصل التي أعادت الإتزان لوسط ملعب الزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعاقد الزمالك مطلع الموسم الجاري مع متوسط الميدان فرجاني ساسي ونجح اللاعب في أن يحجز مكاناً أساسياً في تشكيلة السويسري كريستيان جروس بل ووجد الزمالك ضالته في الدولي التونسي الذي أصبح حديث الجماهير للمارد الأبيض بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه منذ مجيئه للفريق.

ويشكل ساسي ثنائي متفاهم مع طارق حامد الأمر الذي ساهم في ظهور الفريق بمستوى مميز وشارك اللاعب مع فريق في ثلاثة عشر مباراة ببطولة الدوري نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف بالإضافة إلى أنه نجح في صناعه ثلاثة أهداف لزملائه وخاض مباراة مع المارد الأبيض في بطولة الكأس.

وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ساهم فرجاني ساسي في أربعة مباريات خاضها مع الفريق بتسجيل هدفاً ونجح في صناعة هدفين ليرفع اللاعب سقف الطموحات لباقي زملائه بالفريق ، وكان الزمالك يفتقد لحلقة الوصل التي تربط خط الوسط بالهجوم ونجح في تسيير اللعب.

وخلال الفترة الماضية تعاقد نادي الزمالك مع أكثر لاعب لسد الفراغ الموجود بجانب طارق حامد لكن محمد أشرف روقة لم ينجح في تقديم نفسه بصورة صحيحة ورحل لنادي إنبي كما لم ينجح محمود عبد العاطي دونجا في حجز مكان أساسي له في تشكيله فريقه ليرحل خلال الأنتقالات الشتوية الجارية لنادي الإسماعيلي.

ليبقى السؤال مطروحاً هل نجاح اللاعبون الأجانب أكبر من المصريين ام أنها مجرد حالة فردية تجسدت في شخص فرجاني ساسي مهندس وسط ميدان المارد الأبيض الجديد ؟