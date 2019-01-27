شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يشيد بأداء كوتينيو والان مع التفاصيل

أبدى فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني سعادته بفوز فريقه اليوم، وتوسيع فارق النقاط بينه وبين الوصيف.

ونجح فريق برشلونة الإسباني، في تعزيز صدارته لليجا بعد فوزه على جيرونا، اليوم الأحد، بثنائية نظيفة، وذلك في الجولة الـ21 من بدولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: إنه سعيد جداً بتحقيق برشلونة انتصاره في هذه المباراة المعقدة، أمام جيرونا الذي شكل ضغط كبير على الفريق الكتالوني وصعب مهمته خلال اللقاء، ولكن دوماً الاهداف المبكرة تساعدك على اللعب بثقة.

واضاف: لدينا لقاء مهم ضد فالنسيا الاسبوع المقبل، ولكن قبل ذلك هناك مباراة هامة وحاسمة ضد اشبيلية، قادرون على العودة رغم هزيمة مباراة الذهاب، اليوم أوضحنا قدرتنا على صنع ذلك.

وتابع: : ما يعجبني في كوتينهو هو محاولته الدائمة لمواجهة الخصم، فهو يتجه مباشرة نحو المرمى من دون خوف، وهذا أمر جيد.

وأنهى فالفيردي تصريحاته قائلا: أن الفريق بأكمله يسعى لاقتناص بطولى الكأس.