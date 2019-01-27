شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يلجأ للاعبه المستبعد في مباراته غدًا أمام سيد البلد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يمارس النادي الإسماعيلي المصري دوره في دعم صفوف فريقه، وعقد الصفقات وإضافة اللاعبين لقائمته، لكي يصل للمستوى المطلوب لنيل المزيد من الألقاب.

يأتي في هذا السياق، استدعاء سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للإسماعيلي، للغاني ريتشارد بافور، مدافع الفريق، للمشاركة في مباراة البرازيلي المصري أمام الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري المصري.

يأتي ذلك بعد استبعاد يانيفسكي، للاعبه بافور من مباراة بتروجيت الأخيرة، والتي انتهت 1-0 لصالح الإسماعيلي، الخميس الماضي، في إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياقٍ متصل، طلب التونسي لسعد الجزيري، لاعب وسط الإسماعيلي، فسخ عقده بالتراضي؛ نتيجة لعدم الاعتماد عليه وعدم قناعة المدرب بمستواه الفني، فضلًا عن تعاقد النادي مع 3 لاعبين أجانب، التنزاني يحيى زايد، والناميبي بينسون شيلونجو، والنيجيري أوداه مارشال.

وضمت قائمة الإسماعيلي للمباراة 18 لاعبًا هم: محمد مجدي ومحمد فوزي لحراسة المرمى، والغاني بافور ومحمود متولي ومحمد مجدي وباهر المحمدي وأسامة إبراهيم وطارق طه وأحمد أيمن للدفاع، ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد صادق وعمر الوحش ومحمد الضرف وعبد الرحمن مجدي وكريم بامبو ووجيه عبد الحكيم للوسط، والناميبي بينسون شيلونجو والتنزاني يحيى زايد للهجوم.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 16 بمجموع نقاط 20 نقطة، بينما يحتل سيد البلد المركز الـ 14 بمجموع نقاط 14 نقطة.