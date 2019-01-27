شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يفجر مفاجآة قوية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل

أقترب آرسين فينجر، المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي من تولي المهمة الفنية لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وذلك خلفًا للمدرب الألماني الحالي توماسي توخيل.

وأكدت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، أن المدرب وضع عدة شروط لتولي تدريب فريق العاصمة في الموسم المقبل، كان قد كشف موقع " الدون بالون"، أن فينجر اشترط على إدارة باريس انضمام 4 لاعبين للفريق في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف باريس خلال الفترة المقبلة.

كما كشف الموقع عن أسماء اللاعبين الذين يرغب فينجر في ضمهم من البريمرليج، وكان على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بالإضافة لرامزي لاعب وسط أرسنال وزميله المدافع بيليرين بالإضافة إلي الكولومبي ويلمار باريوس لاعب وسط بوكا جونيورز.