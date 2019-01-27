شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يصدم ريال مدريد بطلب مفاجئ والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدم البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني طلباً مفاجئاً لإدارة النادي حول مستقبله المقبل داخل جدران قلعة البلوجرانا.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن مارسيلو طلب من إدارة نادي ريال مدريد الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل تمهيداً لانتقاله لنادي يوفنتوس الإيطالي.

واضافت الصحيفة، أن مارسيلو يحرص على مزاملة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بعد رحيل البرتغالي في الصيف الماضي عن قلعة البرنابيو.

وجاء تفكير مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد بعد استبعاده من حسابات المدير الفني للفريق خافير سولاري خلال المباريات السابقة.