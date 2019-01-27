شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة دجلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغيب حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي المصري، عن تدريبات فريقه اليومين الماضيين بسبب الإصابة، التي نتجت عن الإجهاد في العضلة الضامة.

وبناءً عليه، تأكد غياب فتحي لمدة 10 أيام على أقل تقدير لإصابته، ومن المقرر غيابه عن مباراة الأحمر غدًا أمام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما سيغيب عن لقاء سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل بدوري أبطال إفريقيا، ثم مواجهة إنبي يوم 5 من الشهر ذاته بالدوري.

يذكر أن الأهلي يعاني في الموسم الحالي من الإصابات المتكررة، التي ضربت عددًا كبيرًا من نجوم القلعة الحمراء.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بمجموع نقاط 30 نقطة خلف كل من بيراميدز، والزمالك الذي يحتل صدارة الدوري.