شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسحق الفيحاء بخماسية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق الهلال فوزا كبيرا على الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناوب الإسباني جوناثان سوريانو والبرازيلي أدواردو على تسجيل الأهداف الأربعة للهلال الأولى على مدار شوطي المباراة في الدقائق 27 و43 و55 و57، واختتم جيلمين ريفاس خماسية الزعيم، فيما سجل ضيف الله القرني هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 82.

وصل الهلال إلى النقطة 40 بفارق 6 نقاط عن النصر، بينما ظل الفيحاء على رصيده السابق 15 نقطة يحتل بها المركز الـ13.