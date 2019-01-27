شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأحد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الخليج 365- حقق برشلونة الفوز على نظيره جيرونا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة 21 من الدوري المصري.
سجل ثنائية برشلونة كل من سيميدو وليونيل ميسي في الدقيقتين 9 و68.
ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 49 في المركز الأول بينما توقف جيرونا عند 24 نقطة في المركز 13.
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأحد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.