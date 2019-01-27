شكرا لقرائتكم خبر عن ماء المخلل.. اختراع مصري تجاهله أبنائه وصار على دربه نجوم "البريميرليج" والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- الجديد "إنجليزي من أصل مصري" تلك هى الكلمات التي لخصت التقرير الذي نشرته صحيفة "ذان صن" البريطانية، وذكرت فيه أن لوكاس توريرا شرب في المباراة قليلًا من ماء المخلل، لكنه لم يتمكن من ابتلاعه كاملًا.

وبالرغم من المذاق الصعب لماء المخلل، أثبتت "الدراسات العلمية" أن شربه أثناء أداء المجهود الضخم يساعد على مواصلة اللعب بقوة بعيدًا عن أي مشاكل عضلية.

فدائما ما تعودنا على رؤية "لقطات مثيرة، أهداف عالمية، احتفالات خلاقة" هكذا تكون المظاهر في الملاعب العالمية فبين جماهير تملئ الاستاد وبين لاعبين قادرين على إمتاعهم لأخر ثانية من عمر المباراة كان السر الخفي يكمن في "ماء المخلل".

تلك هي اللقطة المثيرة وربما المضحكة للكثير من متابعي الدوري الإنجليزي عند مشاهدتهم لمباراة آرسنال وتشيلسي، وأحتل في بالهم إصابات لاعبي النادي الأهلي العضلية في كل مباراة.

أيعقل؟ عندما يكون الحل و المنبع مسجل عليه "صنع في مصر" فما الهدف وراء تجنب اللاعبين في الدوري المصري تناول ماء المخلل أم هي "عقده الخواجه" فالبحث عن طرق الاستشفاء وعلاج العضلات في الخارج والحل السحري متواجد في كل بيت مصري.

وتواصلت السعودية نيوز365- مع آية حسني خبيرة التغذية للحديث حول ذلك الموضوع والتأكد من صحة المعلومة.

وقالت حسني في تصريحات خاصة:" أن ما يتردد بشأن ماء المخلل هو صحيح، موضحة ذلك بأن ماء المخلل يحتوي على الخل الذي يعمل على إنبساط العضلات المنقبضة.

وتابعت، بمجرد أن يشرب منه يقوم المخ بإرسال أوامر لتلك العضلات المنقبضة لتعود لطبيعتها كما كانت.

وانهت حسني حديثها:" أن ليس فقط ماء المخلل وحده ولكن أي مادة تحتوي على كمية كافية من الخل تعمل نفس المهام".

ويلقى "ماء المخلل" إقبال غير عادي من لاعبي الكرة حول العالم نظرًا للمجهود طوال 90دقيقة يحتاج خلالها اللاعب إلى بسط العضلات حتى يكون قادر على مواصلة اللعب.

وأيضا كان من المثير للغرابة عند سماع تلك المعلومة يتبادر في الذهن متى وأين وكيف؟ ولم يكتمل التساؤل في البال حتى كانت الإجابة أحتلال لاعبي مصر الدوري الإنجليزي فمثلما نقلوا حضارة بلدهم التي كانت أهمها على الطريقة المصرية كيف تسعد الجماهير العالمية.