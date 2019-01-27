شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأحد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق برشلونة الفوز على نظيره جيرونا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة 21 من الدوري المصري.

سجل ثنائية برشلونة كل من سيميدو وليونيل ميسي في الدقيقتين 9 و68.

ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 49 في المركز الول بينما توقف جيرونا عند 24 نقطة في المركز 13.