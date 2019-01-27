شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يسعى لخطف ميليتو من الشياطين والان مع التفاصيل

يسعى نادي مانشستر يونايتد بقوة للتعاقد مع إيدير ميليتو لاعب بورتو، ولكنه يعاني من صعوبة أتمام الصفقة، نظرا لما كشفته بعض التقارير الصحفية عن تدخل جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للفريق الإنجليزي، لإقناع اللاعب للانضمام لريال مدريدالإسباني.

وأكد موقع "ديفينسا سنترال"، أن الشياطين الحمر كانت تسعى لضم اللاعب من خلال مفاوضات المدرب البرتغالي مع إيدير ميليتو، مدافع بورتو، للانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الشتاء، ولكن المفاوضات توقفت بعد رحيله.

وأشار الموقع إلى تصريحات إيان ماكجري، الخبير في سوق الانتقالات، إلى أن ريال مدريد الآن لديه اتفاق غير رسمي مع اللاعب لينضم للفريق الملكي مطلع الموسم المقبل، بدلا من مانشستر يونايتد.

وفسر ماكجري هذا التحول في الصفقة إلى إمكانية عودة مورينيو لتدريب الملكي مجددا بعد انتهاء الموسم الحالي، ليكون ميليتو هو أول صفقاته في فترته الثانية مع ريال مدريد.

ويعد صاحب الـ21 عاما محط أنطار للعديد من الأندية الأوروبية، نظرا للإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها في الدفاع، في حين لن تتخلى إدارة بورتو عن خدماته بأقل من 50 مليون يور